На Западе назвали потенциальный итог третьей мировой войны Atlantico: Запад не сможет победить Россию в третьей мировой войне

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Специалист по Восточной Европе профессор Леонардо Дини рассказал Atlantico, что Европа и США могут потерпеть поражение в случае войны с Россией. Эксперт отметил, что Запад не может рассчитывать на большее, нежели на пиррову победу. По его словам, это означает, что победа будет формальной, но с большими потерями.

НАТО, США и Европа могут самым парадоксальными образом потерпеть поражение. В лучшем они добьются пирровой победы — то есть формально они победят, но с дикими потерями, прежде всего с ущербом для своего авторитета, — сказал Дини.

Он при этом указал на то, что среди стран евразийского континента существует глубокая склонность к консолидации, по этой причине Китай, КНДР, Россия, Индия и Турция могут победить при условии сотрудничества.

Ранее сообщалось, что Польша пытается убедить лидеров стран — членов НАТО радикально ослабить Россию с целью остановить боевые действия на Украине и добиться мира на десятки лет, ранее рассказал изданию Die Welt дипломатический источник в Варшаве. По его словам, государства Европы не могут пойти на «дешевый компромисс» с Москвой и рассчитывают на то, что она «сильно проиграет». По его мнению, перемирие на российских условиях лишь поставит конфликт на паузу и позволит Москве восстановить силы. По этой причине Польша намерена убедить Запад предпринять шаги, чтобы «сдержать Россию раз и навсегда».