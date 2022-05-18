WP: страны Балтии попросили НАТО увеличить военное присутствие

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Страны Прибалтики и Польша обратились к НАТО с просьбой развернуть на их территории больше военных сил. Причиной названа «угроза» со стороны России, сообщает Washington Post.

Страны Прибалтики и Польша требуют значительного расширения военного присутствия на своей территории и новых возможностей, таких как средства противовоздушной обороны, которые помогли бы значительно затруднить потенциальное вторжение России, — отмечается в публикации.

Издание подчёркивает, что, согласно внутренним документам Альянса, просьба Риги, Вильнюса, Таллина и Варшавы не получила полной поддержки — ряд других членов НАТО выступили против такого увеличения военного присутствия.

Разногласия в Альянсе растут из-за вопроса его будущих действий в Восточной Европе на фоне спецоперации России на Украине. При этом во Франции и Италии со скептицизмом оценивают возможности Москвы в ближайшем будущем представлять реальную угрозу для союзников.

Просьба Латвии, Литвы, Эстонии и Польши заключается в развёртывании в случае угрозы воинских контингентов численностью по 20 тысяч человек. Противники данной идеи из числа членов Альянса настаивают на том, что переброска войск окажется сильно затратной и ослабит военный потенциал НАТО в других частях света.

Ранее стало известно, что заместитель главреда еженедельника «Литературная Россия» Алексей Борзенко прокомментировал слова командующего вооружёнными силами Эстонии генерал-лейтенанта Мартина Херема, который заявил, что НАТО может заблокировать Санкт-Петербург в случае обострения ситуации в Прибалтике. Военный журналист назвал подобные намерения «пустыми словами».