Взрывы прогремели в Харьковской области

Фото: МО РФ

В Харьковской области прогремели несколько взрывов, передает Telegram-канал издания «Страна.uа». Немногим ранее в нескольких областях Украины, включая Харьковскую, объявили воздушную тревогу.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил 1 июня, что в результате ударов по городу повреждения получил промышленный объект.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что в ряде населенных пунктов Харьковской области, граничащих с Белгородской, увеличилось число солдат и единиц военной техники ВСУ. Он уточнил, что в местных патрулях помимо украинских военных состоят и обычные мирные жители. По его словам, они помогают солдатам справочной информацией о лучших дорогах и тропах в регионе.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков ранее рассказал, что остановить атаки на Белгородскую область можно с помощью присоединения Харькова к России, так как именно оттуда ведутся обстрелы. Он добавил, что на данный момент России стоит жестче отвечать на атаки по российскому региону.