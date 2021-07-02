Взрыв произошёл на нефтеперерабатывающем заводе в Румынии

На нефтеперерабатывающем заводе в румынском городе Нэводари прогремел взрыв. Об этом сообщает портал Digi24.

Взрыв возник в резервуаре на складах топлива. В результате пострадали два человека. Один получил ожоги 45% тела, его госпитализировали в больницу. Другой получил ожог лица.

На месте происшествия находятся пожарные, которые приступили к тушению огня. Ситуация находится под контролем властей города. Угрозы для ближайших районов нет.