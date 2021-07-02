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Европа

Взрыв произошёл на нефтеперерабатывающем заводе в Румынии

14:57, 02 июля 2021
Фото: pixabay.com
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На нефтеперерабатывающем заводе в румынском городе Нэводари прогремел взрыв. Об этом сообщает портал Digi24.

Взрыв возник в резервуаре на складах топлива. В результате пострадали два человека. Один получил ожоги 45% тела, его госпитализировали в больницу. Другой получил ожог лица.

На месте происшествия находятся пожарные, которые приступили к тушению огня. Ситуация находится под контролем властей города. Угрозы для ближайших районов нет.

Ранее взрыв прогремел в квартире жилого дома в Москве. Инцидент произошёл на Качалинской улице. По предварительным данным, прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб якобы заметили разбитые стёкла в окнах. В момент взрыва в квартире находилась женщина, она не пострадала. Причиной взрыва стали три газовых баллончика для зажигалок.

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