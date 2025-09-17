Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 04:37

Взрыв прогремел на украинской территории

Взрыв раздался на территории Кировограда на фоне объявленной воздушной тревоги

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В городе Кропивницком (ранее Кировоград) Кировоградской области Украины произошел мощный взрыв. Инцидент случился после объявления воздушной тревоги в регионе, сообщил о происшествии со ссылкой на своих корреспондентов телеканал «Общественное».

В Кропивницком слышен звук взрыва, — указано в сообщении.

По предварительной информации, взрывная волна была зафиксирована в центральной части города. В настоящее время в области продолжает действовать режим воздушной тревоги, введенный перед происшествием.

Подробности о возможных разрушениях пока не сообщаются. Ситуация остается напряженной, жителям рекомендовано оставаться в укрытиях до отмены сирены.

Кропивницкий является административным центром Кировоградской области и расположен в центральной части Украины. Город имеет важное стратегическое значение благодаря своему географическому положению.

Ранее сообщалось, что в результате детонации взрывоопасного предмета в Кировском районе Донецка на территории садового товарищества «Дружба» погибла женщина 1980 года рождения. Также ранения средней степени тяжести получил мужчина 1985 года рождения.

взрывы
Кировоградская область
Украина
сирены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Домашний питон выбрался из клетки и задушил двухлетнюю девочку
В Подмосковье мигрантка избила трехлетнего ребенка: почему она на свободе
Врачи четырех больниц спасли жизнь роженице с уникальным осложнением
«Эскортницы и богатые щеголи»: Милонов разнес идею бара «Овуляция» в Москве
«Откосить» невозможно: как изменится призыв в армию, что одобрила Госдума
Студенты сняли шкуру с пойманного медведя на глазах у всего общежития
Тень с ножом в святом месте: маньяк из Сергиева Посада до сих пор на свободе?
Депутаты Госдумы определились с исключениями для медицинской реформы
Известному российскому бизнесмену избрали меру пресечения
В Москве досрочно освободили осужденного за хищение 4,2 млрд бизнесмена
Объяснены причины истерики стран Запада из-за «Орешника»
«С нетерпением ожидает встречи»: в Индии высказались о визите Путина
В МВД раскрыли, как распознать мошеннический онлайн-магазин цветов
В городе разводных мостов появится памятник жертвам пандемии
Путин продлил контрсанкции до конца 2027 года
Эксперт рассказал, как оценить готовность батарей к отопительному сезону
Назван регион, где ВСУ могут попытаться повторить «курскую авантюру»
Танк с «мангалом судного дня» сняли в зоне СВО
Раскрыты планы ЕС по беспрецедентным санкциям против России
Надбавки к пенсии в 2026 году: кто и сколько получит, условия
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.