Взрыв прогремел на украинской территории Взрыв раздался на территории Кировограда на фоне объявленной воздушной тревоги

В городе Кропивницком (ранее Кировоград) Кировоградской области Украины произошел мощный взрыв. Инцидент случился после объявления воздушной тревоги в регионе, сообщил о происшествии со ссылкой на своих корреспондентов телеканал «Общественное».

В Кропивницком слышен звук взрыва, — указано в сообщении.

По предварительной информации, взрывная волна была зафиксирована в центральной части города. В настоящее время в области продолжает действовать режим воздушной тревоги, введенный перед происшествием.

Подробности о возможных разрушениях пока не сообщаются. Ситуация остается напряженной, жителям рекомендовано оставаться в укрытиях до отмены сирены.

Кропивницкий является административным центром Кировоградской области и расположен в центральной части Украины. Город имеет важное стратегическое значение благодаря своему географическому положению.

