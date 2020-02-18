https://static.news.ru/photo/07ea197c-5235-11ea-848d-fa163e074e61_660.jpg Бориса Мазо Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Решение венского Земельного суда о выдаче РФ бывшего директора департамента управления имуществом Министерства культуры Бориса Мазо подтвердил Высший земельный суд Вены. Об этом сообщили в австрийском суде.

Таким образом апелляция защиты Мазо на решение 15 октября 2019 года экстрадировать его в Россию была отклонена, передаёт ТАСС.

Мазо в России проходит в качестве фигуранта по уголовному делу о преступном сообществе в Минкультуры. Обвинение в его организации и мошенничестве ранее было предъявлено бывшему замглавы ведомства РФ Григорию Пирумову. Таким образом и Мазо и Пирумов стали фигурантами процесса по факту хищения не менее 450 млн рублей, выделенных на строительство комплекса зданий и фондохранилища Эрмитажа.

В России в 2017 году Мазо и Пирумова уже приговорили к 1,5 годам колонии каждого по ещё одному разбирательству, которое получило название «дело реставраторов». Однако осуждённых освободили в зале суда в связи с отбытием наказания во время предварительного следствия и судебного разбирательства.

Экс-директор департамента Минкультуры после этого уехал в Испанию, но в ноябре 2019 года его задержали в Австрии по испанскому запросу. При этом Испания тоже хочет судить Мазо на своей территории и по своим законам. Испанские полицейские предполагают, что он отмывал деньги, купив недвижимость за €4 млн на средства, которые могли быть получены незаконным путём. Однако вопрос об экстрадиции Мазо в Испанию Венский суд пока не рассматривал.

Как писал NEWS.ru, ранее Австрия выдала России Гарри Григорянца, который обвиняется в убийстве, совершённом в 1998 году. Экстрадиция осуществлялась по запросу Генпрокуратуры РФ.