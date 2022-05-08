Высший командный состав 36-й бригады морской пехоты ВСУ попал в плен

Командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ, полковник Владимир Баранюк / Фото ru.wikipedia.org

Командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковник Владимир Баранюк и начальник штаба полковник Дмитрий Кормянков попали в плен, сообщает РИА Новости. Это произошло после того, как они попытались выйти с территории мариупольского машиностроительного предприятия «Азовмаш». Они уже дали показания в одном из пунктов на территории ДНР об обстоятельствах их захвата и ведения ими боевых действий в Мариуполе.

Из показаний Баранюка следует, что к середине апреля у его бойцов, которые находились на заводе «Азовмаш», закончились боеприпасы. В связи с этим он приказал выходить всем своим войскам, после чего в составе колонны попытался прорваться к украинским военным, но его машину подбили, ему пришлось идти пешком и его задержали.

По словам Кормянкова, украинская морская пехота не готовилась к ведению боевых действий в Мариуполе. Он указал, что его задержали во время выхода из окружения при попытке пересечь речку Кальмиус, которая протекает вдоль территории металлургического комбината «Азовсталь».

В конце апреля отряд украинских морпехов сдался в плен из-за исчезновения командирского состава в Мариуполе. У морпехов пропали начальник штаба, командир бригады и заместитель комбрига, после этого бойцы решили сдаться.

Боевые действия в Мариуполе идут практически с самого начала российской военной спецоперации на Украине. Глава Минобороны России Сергей Шойгу 21 апреля доложил президенту РФ Владимиру Путину о взятии города, за исключением промышленной зоны «Азовстали», однако Путин распорядился отменить штурм «Азовстали», назвав его нецелесообразным. Он заявил, что принял это решение для «сохранения жизней и здоровья наших солдат и офицеров», но распорядился блокировать промзону.