Выносившего Яценюка с трибуны Рады депутата убили в зоне СВО РВ: экс-депутат Верховной рады Олег Барна убит в боях на Южном направлении в зоне СВО

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Экс-депутат Верховной рады Украины Олег Барна погиб в боях на Южном направлении в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны», Также эту информацию подтвердил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Бывший депутат, а ныне боевик ликвидирован армией России на Херсонском фронте, — написали в канале «РВ».

При этом никаких подробностей гибели политика не приводится.

В свою очередь Геращенко сообщил, что смерть настигла экс-депутата 17 апреля — накануне своего 56-летия.

Барна был избран в Верховную раду Украины в 2014 году от Блока Петра Порошенко. С его персоной была связана целая череда скандалов. Так, в январе 2015 года он нецензурно высказался в адрес российского президента Владимира Путина. В том же году он устроил потасовку в парламенте, в ходе которой схватил действующего на тот момент премьер-министра страны Арсения Яценюка за интимные места и попытался унести с трибуны. За это его исключили из фракции, но в скором времени он вернулся в ее ряды.

Позднее Барна сам был избит у стен Рады.

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