Baza: бизнесмен из списка Forbes погиб при обстреле Николаева Baza: бизнесмен из списка Forbes Вадатурский погиб при обстреле в Николаеве

Фото: youtube.com

Алексей Вадатурский

В Николаеве во время ночных обстрелов погиб бизнесмен из списка Forbes и владелец крупнейшей украинской зерноторговой компании «Нибулон» Алексей Вадатурский, передает Telegram-канал Baza со ссылкой на украинские СМИ. Отмечается, что в дом предпринимателя попала часть ракеты от зенитно-ракетного комплекса С-300. В 2021 году состояние Вадатурского оценивалось в $450 млн.

Хозяин компании «Нибулон» погиб в своем доме во время ночного обстрела города. Вместе с Вадатурским погибла и его жена, — говорится в сообщении.

31 июля штаб Черноморского флота России в Севастополе подвергся атаке ВСУ. Предположительно, удар был нанесен с помощью беспилотника. В штабе флота уточнили, что взрывное устройство малой мощности было установлено на самодельный БПЛА. По словам губернатора региона Михаила Развожаева, в результате атаки на штаб ранения получили шесть человек.