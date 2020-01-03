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Сотрудники правоохранительных органов Украины задержали двоих человек по подозрению в вымогательстве. По данным следствия, жители Черновицкой области требовали $70 тысяч несуществующего долга.

Предполагаемые преступники сопровождали вымогательство угрозами, а также подожгли машину жертвы, сообщается на сайте полиции страны. Заказчик и один исполнитель были задержаны в момент получения $5 тысяч от пострадавшего.

В ходе обысков силовики нашли у задержанных боеприпасы, огнестрельное и холодное оружие, а также другие доказательства преступления.

Ранее NEWS.ru писал, что главврача крымской больницы заподозрили в вымогательстве и получении взятки. По версии следствия, он требовал 755 тысяч рублей за покровительство фирме при реализации госконтракта. Его задержали при получении части этой суммы.