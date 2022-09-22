Вучич заявил о двойных стандартах в подходе к Украине и Сербии

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Александр Вучич

Президент Сербии Александр Вучич указал странам-членам ООН на двойные стандарты в подходе к Украине и Сербии в территориальном вопросе. Некоторые страны даже придали легитимность вопиющему нарушению, допущенному в отношении Сербии, отметил он, выступая в Нью-Йорке на сессии Генассамблеи ООН, сообщает РИА Новости.

Правда заключается в том, что территориальная целостность европейской страны — Сербии была нарушена, а Сербия не атаковала никакую другую суверенную страну, об этом мало кто говорит, — подчеркнул сербский президент.

Он добавил, что суверенитет Сербии был подорван без согласия ООН после агрессии в 1999 году. Тогда 19 богатых стран-членов НАТО совершили нападение на Белград.

Это не помешало некоторым странам признать так называемое Косово и нарушить территориальную целостность нашей страны, — сказал Вучич.

По его словам, Сербия выступает за мирное решение проблем.

Ранее стало известно, что Александр Вучич на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что ожидает ухудшения отношений Запада с Россией и Китаем, а также расширения вооруженного конфликта до мирового уровня. Вучич отметил, что для таких малых государств, как Сербия, которые хотели бы жить в безопасности, «нет хороших вестей».