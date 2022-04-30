Вучич заявил, что будет принимать решения в интересах Сербии

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что он будет принимать все свои решения исключительно в интересах Сербии в отношении выстраивания партнёрских отношений с другими государствами. По словам лидера страны, его не волнуют мнение ни западных, ни восточных посольств в свете санкционного кризиса, сообщает агентство Tanjug.

Что касается нас и введения санкций, об этом больше и основательнее буду говорить 6 мая, всё, что могу сейчас сказать — Сербия приняла выводы Совета национальной безопасности <...> Наша политика должна быть политикой ответственности, политикой развития Сербии, которая в каждый момент будет думать об интересах государства, — заявил Вучич.

Он также процитировал слова экс-госсекретаря США Генри Киссинджера, который «давно сказал, что не существует постоянной дружбы в международной политике, есть только постоянные интересы».

У нас есть свои интересы, мы должны думать о своей стране и делать всё необходимое для этого. О предположениях, будет ли кто-то вводить санкции и когда, не могу говорить. <...> Не волнуют меня ни западные, ни восточные посольства. Не волнуют меня ни американцы, ни русские, ни европейцы, ни все остальные. Буду принимать решения в соответствии с интересами Республики Сербии. Даже если останусь один в мире, я избран и эти пять лет буду принимать решения в пользу Сербии и её граждан, — подчеркнул сербский лидер.

Вучич прибыл на военный аэродром в Батайнице под Белградом, где проходит крупнейший смотр сербских вооружений «Щит 2022». В нём задействовано свыше 1 тысячи военнослужащих, 300 видов вооружений, более 60 самолётов, вертолётов и беспилотников сербского и иностранного производства. Впервые выставлен полученный из КНР комплекс ПВО FK-3, а также российский «Панцирь-С1».

Ранее Вучич заявил, что властям Сербии приходится платить высоку цену за то, что они не ввели вслед за другими странами Запада санкции в отношении России. Он также отметил, что поддерживает территориальную целостность Украины, но считает, что введение рестрикций против какого-либо государства не отвечает жизненно важным политическим и экономическим интересам его страны.