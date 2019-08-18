https://static.news.ru/photo/2617ac94-c1f2-11e9-a499-fa163e074e61_660.jpg Президент Сербии Александр Вучич Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич на открытии автомагистрали «Милош Великий» заявил, что власти страны ревностно оберегают дружеские отношения с Россией и Китаем.

Друзей будем ревностно оберегать, как делаем это сейчас. Поэтому мы одна из редких стран, у которой отличные отношения с Россией, с КНР и со многими другими странами по всему миру, — цитирует РИА Новости главу государства.

Церемония открытия автомагистрали «Милош Великий» состоялась 18 августа. Строительство трассы протяжённостью более 60 километров вела китайская компания China Road & Bridge Corporation.

Как ранее писал News.ru, президент Косово Хашим Тачи заявил, что процесс урегулирования взаимоотношений с Сербией на данный момент переживает кризис. При этом политик отметил, что Приштина надеется договориться с Белградом в 2019 году. Глава Сербии Александр Вучич, в свою очередь, заявил, что страны должны найти решение, ради которого обе пойдут на уступки.