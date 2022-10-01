Вучич попросил у Еврокомиссии помощи в энергетическом кризисе наравне с ЕС

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Президент Сербии Александр Вучич

Президент Сербии Александр Вучич обратился к председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен с просьбой включить балканские страны в список государств, которым, наряду со странами Евросоюза, будет оказана финансовая помощь на фоне энергетического кризиса. Сербский глава выразил уверенность, что грядущая осень и зима будут напряженными, однако, как указал Вучич, председатель ЕК не переживает по этому поводу. Такие заявления президент Сербии на церемонии открытия интерконнектора между Болгарией и Грецией, трансляцию которой вело сербское агентство Tanjug.

Я верю, что осень и зима будут тяжелыми, а госпожа фон дер Ляйен со мной не согласна, она оптимистично настроена. <...> Мы благодарны за вашу (ЕС. — NEWS.ru) поддержку во время коронавирусного кризиса, но что касается денежных средств, мы сейчас не можем покрыть траты на газ. Включите и наши балканские страны в список вместе со странами ЕС (которым будет оказана финансовая поддержка. — NEWS.ru), — попросил Вучич.

Сербский глава выразил благодарность главе ЕК за корректное отношение к нему и к его стране, хотя Вучич боялся стать «черной овцой» среди своих коллег после осуждения внешней политики Сербии со стороны Евросоюза.

Ранее Вучич заявил, что подавляющее большинство граждан Сербии выступают против вступления в Евросоюз. По его словам, которые приводит агентство Танюг, одной из причин такой позиции является лицемерный подход Запада к событиям на Украине.