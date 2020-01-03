https://static.news.ru/photo/13900cc0-2ee3-11ea-beef-fa163e074e61_660.jpg Александр Вучич Фото: Predrag Milosavljevic/Xinhua/Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич решил отказаться от частного визита в Черногорию, опасаясь эскалации протестов в этой стране. В принятии этого решения принял участие патриарх Сербский Ириней.

Как передаёт ТАСС, Вучича обеспокоила реакция на его планы посетить соседнюю страну в канун Рождества «кое-кого из кабинета министров Черногории». Сербский президент пожаловался, что его «частный визит без политических выступлений» не нравится «черногорскому режиму». После консультаций с патриархом Иринеем Вучич принял решение отказаться от поездки, чтобы не спровоцировать конфликт, который мог бы навредить «сербскому народу в Черногории».

В конце декабря 2019 года в Черногории прошёл ряд протестных акций из-за резонансного закона о свободе вероисповедания. Нормативный акт подразумевает изъятие церковной собственности у Сербской православной церкви. 28 декабря, как сообщал NEWS.ru, закон подписал президент Черногории Мило Джуканович.