Президент Сербии Александр Вучич решил отказаться от частного визита в Черногорию, опасаясь эскалации протестов в этой стране. В принятии этого решения принял участие патриарх Сербский Ириней.
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В конце декабря 2019 года в Черногории прошёл ряд протестных акций из-за резонансного закона о свободе вероисповедания. Нормативный акт подразумевает изъятие церковной собственности у Сербской православной церкви. 28 декабря, как сообщал NEWS.ru, закон подписал президент Черногории Мило Джуканович.
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