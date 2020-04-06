Второй житель Словакии умер от коронавируса

https://static.news.ru/photo/b9e7a83a-7835-11ea-8bd5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vaclav Salek/Global Look Press

Министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи рассказал о последствиях распространения коронавируса. В стране зафиксировали вторую смерть пациента с COVID-19.

65-летняя женщина несколько дней была подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких в Братиславе, передаёт РИА Новости.

Первый пациент в том же возрасте скончался в городе Бойнице в начале апреля, у него были как негативные тесты [на коронавирус], так и один позитивный, — добавил он.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Москве от коронавирусной инфекции вылечились ещё 12 пациентов. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По словам чиновницы, у всех выписанных повторные тесты на COVID-19 показали отрицательный результат.

На сегодняшний день в мире насчитывается 1 325 972 инфицированных коронавирусом, умерли 73 617, выздоровели 277 280 человек. За последние сутки в России подтверждено 954 случая COVID-19 в 49 регионах. Всего в стране зарегистрирован 6351 заболевший в 80 регионах. Число выписанных пациентов увеличилось до 429.