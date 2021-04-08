Второй регион Германии намерен договориться с РФ о поставках «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/3b78d496-9856-11eb-aa3e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти немецкой земли Мекленбург-Передняя Померания решили последовать примеру Баварии и договориться с Россией о поставках вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом рассказал министр здравоохранения региона Гарри Глау.

По словам чиновника, переговоры по поводу вакцины согласованы с государственной канцелярией, и он уже сегодня отправляется в Москву. Министр предположил, что прививать жителей земли российским препаратом начнут в мае-июне.

Основные расходы по закупке вакцины возьмут на себя федеральные власти. Регион потратит около €10 млн, сообщает телеканал NDR.

Глау заявил, что Мекленбург-Передняя Померания заинтересована в долгосрочном сотрудничестве с Россией. Он отметил, ч о власти региона изучают возможность производства или фасовки «Спутник V».

Как ранее писал NEWS.ru, Берлин одобрил предзаказ Баварии 2,5 млн доз российской вакцины от коронавируса. Регион получит препарат, как только он будет одобрен европейским регулятором.