В Энергодаре сообщили об обстреле со стороны ВСУ

Фото: МО Украины

ВСУ открыли артиллерийский огонь по Энергодару, передает РИА Новости со ссылкой на городскую администрацию. Сообщается о четырех «прилетах» в районе города. Граждан попросили перейти в укрытия и соблюдать правила безопасности.

Националисты ВСУ открыли артиллерийский огонь по городу Энергодар! ВГА сообщает о четырех «прилетах» в районе города, — приводит агентство сообщение администрации.

Ранее днем представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские средства противовоздушной обороны сбили беспилотник «Байрактар» в небе над Каховским водохранилищем. По его словам, летательное средство направлялось в сторону Запорожской атомной электростанции. Также он заявил, что украинская артиллерия обстреляла населенный пункт Волна, который находится в непосредственной близости от Запорожской АЭС. Ответным ударом Вооруженные силы России смогли подавить огонь противника.

7 сентября ВСУ провели массированный обстрел Энергодара. Член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что из-за боевой активности украинской армии в городе временно отключили подачу электроэнергии. По его словам, мощность шестого энергоблока Запорожской АЭС была снижена до 135–140 МВт.