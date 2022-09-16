ВСУ обстреляли химзавод в Макеевке ВСУ обстреляли Ясиновский коксохимический завод в Макеевке

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Украинские войска обстреляли Ясиновский коксохимический завод в Кировском районе Макеевки, сообщил в Telegram Первый республиканский телеканал в Донецкой Народной Республике (ДНР). По информации медиаресурса в результате атаки никто из персонала предприятия не пострадал.

Ясиновский коксохимический завод ЮГМК подвергся обстрелу со стороны ВСУ. По поступившей информации, пострадавших среди персонала нет, — говорится в сообщении.

Предприятие подвергается обстрелам со стороны ВСУ не впервые. Последний раз попадания фиксировались в июне. По информации штаба территориальной обороны ДНР, был поврежден ректификационный цех и резервуары для хранения продукции.

16 сентября ракетный удар нанесен по центру Херсона. По словам замглавы ВГА региона Кирилла Стремоусова, ВСУ атаковали здание местной администрации. Отмечается, что рядом с ним упали не менее 5 ракет. По предварительно информации, есть погибшие и раненые. Огонь предположительно мог вестись из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.