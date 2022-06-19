Штаб теробороны ДНР сообщил об обстреле Ясиновского коксохимического завода

Украинские войска атаковали Ясиновский коксохимический завод в Макеевке, заявил Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. По информации ведомства, был поврежден ректификационный цех и резервуары для хранения продукции.

ВФУ (вооруженные формирования Украины. — NEWS.ru) атаковали Ясиновский коксохимический завод в Кировском р-не Макеевки. В результате обстрела производственных мощностей был поврежден цех ректификации, а также повреждены резервуары для готовой продукции, — гласит заявление Штаба.

До этого представители Штаба сообщали, что вооруженные формирования Украины обстреливали район днем, в результате чего произошло возгорание как минимум одного домостроения. Вследствие ударов была ранена мирная жительница.

17 июня агентство ТАСС со ссылкой на анонимный источник сообщило, что группа украинских военных попробовала прорвать оборону ДНР и выйти к Донецку со стороны Макеевки. По информации собеседника, военнослужащих Украины подавили Вооруженные силы России и ДНР.

4 мая представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило об обстреле нефтебазы в Макеевке, после чего на ее территории произошло возгорание. В результате инцидента один человек погиб, двое получили ранения.