Вспышка COVID-19 зафиксирована в студенческом общежитии в Киеве

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Вспышка коронавируса зафиксирована в общежитии Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. По её данным, коронавирус подтвердился у 52 студентов.

В столичном Институте специальной связи и защиты информации Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» зафиксирована вспышка заболеваемости коронавирусом, — говорится в сообщении.

По данным мэрии, первые четыре случая были выявлены в период с 22 по 24 июля. 25 июля были протестированы ещё 61 студент, контактировавшие с заболевшими. У 48 из них COVID-19 подтвердился. Об этом рассказал исполняющий обязанности директора «Киевского городского лабораторного центра МЗ Украины» Сергей Чумак. Всего в общежитии проживают 152 человека, передаёт РИА Новости.

В общежитии проводятся соответствующие мероприятия по дезинфекции. Все остальные контактные лица под контролем. Чтобы предотвратить распространение инфекции среди курсантов, в общежитии определены места для изоляции заболевших, — сказал Чумак.

На сегодняшний день на Украине выявлены 64 849 случаев коронавируса. 35 807 пациентов успешно прошли лечение от заболевания, 1605 — скончались.

Ранее NEWS.ru писал о том, что количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире перевалило за 16 млн по состоянию на 26 июля 2020 года.