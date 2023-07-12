Вскрылись новые детали шокировавшего Сунака секс-скандала с ведущим BBC Подозреваемого в покупке детских секс-снимков ведущего BBC обвинили в переписке с 17-летним школьником

Фото: Zuma/TASS

Ведущий BBC, отстраненный от работы из-за обвинений в покупке интимных фото у подростка, в 2018 году вел переписку с 17-летним подписчиком в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) и отправлял ему эмодзи-сердечки, пишет The Sun. Молодой человек, рассказавший об этом опыте общения с телезвездой спустя пять лет, признался, что шокирован нынешним секс-скандалом с участием другого несовершеннолетнего.

Я был удивлен, что он написал мне ни с того ни с сего, но был взволнован, потому что знал, кто он такой. <...> Он прислал мне смайлик с сердечком, я был ошеломлен. <...> Я ответил на смайлик с сердечком, который он прислал, и спросил, как дела на BBC. Он ответил, что все хорошо, и поставил «поцелуй» в конце сообщения. <...> В свете последних событий я в шоке, потому что ему, как человеку с телевидения, все доверяют. В то время у меня не было причин думать, что это что-то большее. <...> Я был наивен, — рассказал юноша.

Кроме того, как пишет The Sun, во время пандемии коронавируса ведущий BBC, имя которого неразглашается, нарушил карантин, чтобы встретиться с юношей с сайта знакомств. И в то время как в эфире BBC британцам рассказывали о мерах профилактики и сложной трехуровневой системе ограничений, телеведущий настойчиво требовал от молодого человека личной встречи, пишет газета. Как утверждает The Sun, за два свидания он заплатил ему по 200 фунтов, и еще за одну встречу — 250 фунтов. При этом источник рассказал, что в общении ведущий BBC был высокомерен и пытался всячески подчеркивать свое превосходство над остальными.

Он всегда просил о встрече, это было очень неприятно. Действовали ограничения, они становились всё строже, но он постоянно хотел увидеться. <...> Он стал очень требовательным, когда я стал искать оправдания, чтобы не встречаться с ним, — сообщил молодой человек.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал шокирующими и вызывающими озабоченность обвинения в адрес ведущего BBC о покупке интимных селфи подростка. Сунак отметил, что ему неизвестно имя этого сотрудника телерадиовещательной корпорации.

9 июля ведущего BBC отстранили от работы после того, как семья подростка заявила, что их ребенок за три года получил от него 35 тысяч фунтов за непристойные снимки. При этом сам молодой человек отрицает, что между ним и ведущим BBC «было что-то незаконное».

Между тем родители ребенка заявили, что собрали «досье», которое включает информацию о банковских переводах и скриншоты переписки между ведущим BBC и их сыном. Мать и отчим заявили, что решили пожаловаться BBC на их сотрудника после того, как он попытался договориться с ребенком о встрече на вокзале. При этом отчим признался, что просто хочет, чтобы телеведущий перестал присылать мальчику деньги, поскольку он тратит их на наркотики.

11 июля гендиректор BBC Тим Дэви впервые прокомментировал секс-скандал с ведущим и подростком. Он заявил журналистам, что ситуация наносит явный ущерб корпорации. При этом глава BBC признался, что до сих пор не разговаривал с ведущим, отстраненным от работы, хотя с момента первой жалобы от родителей мальчика прошло уже два месяца.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.