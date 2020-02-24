https://static.news.ru/photo/a73e7cb4-569c-11ea-9397-fa163e074e61_660.jpg Роберто Сперанца Фото: Cosimo Martemucci/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца совместно с губернатором региона Венето (Венеция) Лукой Зайей подписали указы направленные на меры предотвращения распространения нового типа коронавируса. Об этом сообщает итальянское информационное агентство ANSA.

Мы знаем, что создадим серьёзный дискомфорт для всех, но здоровье стоит на первом месте, я никогда не хотел подписывать такой документ — это самое сложное действие, которое может предпринять президентский регион, — сообщил глава района Венето.

Все школы региона будут закрыты до 1 марта 2020 года. А общественный транспорт будут дезинфицировать. Отмечается, что к пассажирскому транспорту относиться: поезда, автобусы и вапоретти (речные трамвайчики).

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава района Венето Лука Зайя сообщил о намерении властей отменить проведение Венецианского карнавала из-за коронавируса.