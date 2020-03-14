https://static.news.ru/photo/82f96aa2-66ab-11ea-a559-fa163e074e61_660.jpg Фото: Guenter Fischer/imageBROKER.com/Global Look Press

Все горнолыжные курорты Франции прекратят работу из-за угрозы распространения коронавируса нового типа (COVID-19), сообщили представители Ассоциации горнолыжных зон страны (DSF). Соответствующие указания получили операторы туристических объектов.

Сезон в горах завершится 15 марта 2020 года, говорится на официальной странице DSF в социальной сети Twitter.

Как профессионалам отрасли, так и отдыхающим, всем нам необходимо осознавать серьёзность нынешней ситуации, — передаёт ведомство.

Вынужденная мера станет тяжёлым ударом для всей отрасли, уверен директор профессиональной ассоциации France Montagnes Жан-Марк Силва.

Вспышка COVID-19 началась в центральной части Китая — в городе Ухань (провинция Хубэй). К 15 марта заразились более 156 тысяч человек. Жертвами заболевания стали 5,8 тысячи, свыше 75 тысяч заболевших выздоровели. В России зафиксировано 59 случаев заражения. Излечились шесть человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Федеральное агентство по туризму рекомендует россиянам отказаться от поездок в страны, где зафиксирована неблагоприятная обстановка по коронавирусу. В ведомстве подчеркнули, что в первую очередь не рекомендуется посещать Китай, Италию, Южную Корею и Иран.