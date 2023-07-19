ТАСС: ВС РФ применили новейшие танки Т-14 «Армата» в зоне СВО

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Вооруженные силы России применили новейшие танки «Армата» в зоне специальной военной операции на Украине, рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе в интервью ТАСС. По его словам, бронемашины были использованы в бою впервые.

Активно «Армату» применяли «южане» в боевых действиях. Несколько единиц участвовали в бою, чтобы посмотреть, как себя проявит танк. Потом они были выведены с передовой, — сообщил собеседник агентства.

Танк поступил на вооружение подразделений Южного военного округа. В настоящее время продолжаются все необходимые испытания Т-14, отметил источник.

Данная бронемашина создана на платформе «Армата» и разработана концерном «Уралвагонзавод». Танк впервые был показан в честь Дня Победы 9 мая 2015 года. Предварительные тесты Т-14 впервые состоялись в 2019 году. Оружие оснащено системной активной защиты, благодаря которой может сбивать летящие в машину снаряды и ракеты.

Недавно Генеральный директор АО «Концерн «Уралвагонзавод» Александр Потапов заявил, что танки Т-72 после модернизации до уровня Т-72Б3М усовершенствовали динамической защитой кормовой части. По его словам, это необходимо для безопасности экипажа и ведения боя.