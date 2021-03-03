«Враги, но трусы»: Болгары высказали о братстве с Россией

В Болгарии объявили о скором введении в школах уроков патриотического воспитания. О решении Минобразования республики написала местная газета и вызвала небывалый ажиотаж у своей аудитории.
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Мнения читателей в отношении братской России разделились. Некоторые напомнили, что русские освободили Болгарию лишь однажды, «во второй раз они оккупировали [страну]».
Болгария — член НАТО, следовательно, враг. Но болгары — трусы, — написал пользователь под ником Шпек.
Он же выразил уверенность в том, что его соотечественники сделают всё ради богатых туристов. Ещё один комментатор напомнил, как было во время Второй мировой войны, когда Болгария была союзником одной страны, а освободил её Советский Союз. Также жители страны переживают из-за того, что сейчас ведётся пропаганда ненависти по отношению к России, потому что «уже 140 лет Болгарией управляет самая бездарная и продажная часть болгарского народа»,
Мы, болгары, всегда уважали, и будем уважать простых русских солдат, проливших кровь за свободу Болгарии. Но большего от нас не ждите, довольно, что ваш Горбачёв отдал нас Западу, — подвёл итог пользователь.
Ранее NEWS.ru писал, что украинские дипломаты обиделись на шутку премьера Словакии Игора Матовича, который предложил России забрать украинский регион Закарпатье в обмен на вакцину от коронавируса «Спутник V».