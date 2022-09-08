Врачи обеспокоились состоянием королевы Великобритании Елизаветы II

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Елизавета II

Врачи обеспокоены состоянием британской королевы Елизаветы II, сообщили в Букингемском дворце. Медики рекомендовали ей находиться под постоянным наблюдением специалистов.

После обследования сегодня утром врачи королевы обеспокоены состоянием здоровья Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением, — говорится в заявлении дворца.

На фоне сообщений об ухудшившемся состоянии королевы принц Чарльз и принц Уильям направляются в Шотландию. В настоящее время Елизавета II находится в замке Балморал. В пресс-службе дворца отметили, что монархиня чувствует себя «комфортно».

Накануне в Сети обсуждалась фотография со встречи королевы с новым премьер-министром Лиз Трасс. Пользователи, глядя на снимок, опубликованный Букингемским дворцом, написали, что у Елизаветы II потухший взгляд, а руки и вовсе показались им «черными». Последнее связали с нарушением кровообращения у пожилой монархини.

В июле стало известно, что Букингемский дворец впервые за 10 лет сократил обязанности Елизаветы II. Сын королевы, принц Уэльский Чарльз взял на себя ряд наиболее ответственных официальных функций, в то время как некоторые другие (например, официальное открытие парламента) были и вовсе отменены.

Елизавета II взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет. В тот день умер ее отец — король Георг VI. В 2022 году она отметила 70-летие правления, став первым британским монархом, отмечающим подобный платиновый юбилей.

За период ее правления в Великобритании сменились 14 премьер-министров — от Уинстона Черчилля до Бориса Джонсона. Королева является второй в списке самых долгоправящих монархов в истории, опередив короля Таиланда Пхумипона Адульядета, который стоял во главе страны 70 лет и 126 дней в период с 1946 по 2016 год.