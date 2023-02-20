Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Фото: Министерство обороны Украины

Воздушная тревога объявлена в Киеве и на всей территории Украины, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения. Изначально сигналы были поданы в Киеве в 11:34 (12:34 мск), затем предупреждение распространили на остальные регионы страны.

Отмечается, что сирены звучат и в подконтрольных Киеву районах Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Журналист Bild Юлиан Репке незадолго до этого написал в Twitter, что американский президент Джо Байден прибыл в Киев. При этом сразу после публикации он уточнил, что у него нет подтверждения визита лидера США в столицу Украины. Официальные лица стран пока не комментировали данную информацию.

Ранее украинские СМИ сообщали о перекрытии центра столицы и пробках на основных дорогах Киева из-за прибытия иностранных делегаций. Очевидцы засняли в центре города кортеж крупной иностранной делегации. Также они рассказали, что у посольства США в Киеве припарковалось несколько автобусов. Как рассказал посол Украины в Тель-Авиве Евгений Корнийчук, в Киев также прибудет парламентская делегация из Израиля во главе с руководителем комитета обороны и международной политики. Замглавы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский назвал «виновницей гигантских пробок в столице» директора Международного валютного фонда Кристалину Георгиеву.