https://static.news.ru/photo/a3bbbcce-5006-11ea-805b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chen Sihan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что популярные соцсети должны бороться с ложными сведениями о коронавирусе.

По его словам, дезинформация распространяется быстрее и легче, чем сам коронавирус, и это не менее опасно. Об этом глава Всемирной организации здравоохранения сообщил на международной конференции по безопасности в Мюнхене.

Мы не просто боремся с эпидемией. Мы боремся и с информационной эпидемией. Ложные новости распространяются быстрее и легче, чем этот коронавирус, и это не менее опасно, — цитирует РИА Новости главу ВОЗ.

Для борьбы с информационной эпидемией организация работает с поисковиками и соцсетями, такими как Facebook, Google, Pinterest, Tencent, Twitter, TikTok, YouTube. Гебрейесус также с фейками и истерией призвал бороться и на уровне государства.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пранкеры напугали пассажиров московского метро. Инцидент произошёл на Таганско-Краснопресненской линии между станциями «Полежаевская» и «Улица 1905 года». В розыгрыше участвовали несколько человек. Пока один из них бился в конвульсиях, имитируя приступ, остальные кричали, что у него коронавирус. Имитирующего припадок молодого человека задержали. Его адвокаты намерены обжаловать арест.