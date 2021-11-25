ВОЗ объяснила рост заболеваемости COVID-19 в Европе

Рост числа заражений коронавирусной инфекцией в Европе объясняется недостаточным уровнем вакцинации, наличием штамма «дельта» и погодными условиями, рассказали РИА Новости в Европейском бюро Всемирной организации здравоохранения. В ВОЗ считают, что по этим причинам регион вновь оказался в эпицентре пандемии.

По данным организации, меры по сдерживанию распространения вируса, например, ношение масок или соблюдение социальной дистанции, также носят непостоянный характер в европейских странах. В настоящее время основным распространителем COVID-19 являются непривитые люди.

Мы призываем всех, кто имеет право на вакцинацию, воспользоваться этой возможностью и обязательно пройти полный цикл вакцинации. Это особенно важно для приоритетных групп, таких как люди в возрасте 60 лет и старше, а также люди с ослабленным иммунитетом, — заявили в Европейском бюро ВОЗ.

В организации также напомнили о важности соблюдения всех профилактических мер. Ношение масок, гигиена рук, адекватная вентиляция в помещениях обеспечивают максимальную защиту общества от вируса, подытожили в ВОЗ.

В ноябре во многих странах Европы началась очередная, уже пятая по счёту волна заболевания коронавирусом. Число заражений стремительно растёт даже в регионах с достаточно высоким уровнем вакцинации, например в Германии или Франции.

Власти делают всё возможное, чтобы остановить вирус, и в очередной раз вводят ограничения. Так, локдаун начал действовать в Австрии, где антипрививочникам разрешено покидать жильё лишь для поездки на работу, прогулки или похода в магазин и аптеку. В Швеции и Норвегии вводят ковид-паспорта. С 1 декабря жителям двух Скандинавских стран потребуется предъявить этот документ для посещения мероприятий с участием более 100 человек и проходящих в закрытых помещениях.