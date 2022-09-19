Востоковед назвал глупым недопуск саудовского принца на похороны королевы Востоковед Малашенко: недопуск саудовского принца на похороны королевы - глупо

Фото: State Funeral of Queen Elizabeth/Dutch Photo Press/Global Look Press

Великобритания поступила некорректно и глупо, когда запретила принцу Саудовской Аравии участвовать в церемонии прощания с королевой Елизаветой II, заявил востоковед и руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». По его словам, международная общественность не станет делать акцент на этой ситуации, чтобы не портить отношения между этими странами. Сами саудовцы также не будут зацикливаться на произошедшем, так как отказываться от западных партнеров на текущий момент им невыгодно, отметил эксперт.

Несколько глуповато делить всех на хороших и плохих, это портит политику. В данном случае я считаю, что англичане поступили глуповато, некорректно, — утверждает Малашенко.

По его мнению, скандал не повлечёт за собой разворот Саудовской Аравии от своих западных партнеров. Эксперт уверен, что национальные интересы этой страны прагматичны и ориентированы на наиболее выгодных партнеров. При этом, уточняет исследователь, саудовцы рассматривают Россию как партнера — пусть и как страховочный вариант.

Британское правительство также не пригласило на похороны королевы делегацию России, Белоруссии и Мьянмы. По данным СМИ, на церемонии будут присутствовать около 500 официальных лиц со всего мира. Так, участие в церемонии подтвердил глава США Джо Байден и его супруга Джилл, президент Италии Серджо Маттарелла, его немецкий коллега Франк-Вальтер Штайнмайер, король Испании Филипп VI и его жена Летисия.