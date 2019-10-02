https://static.news.ru/photo/10445842-e531-11e9-8898-fa163e074e61_660.jpg Фото: imagebroker/Petra Wallner/Global Look Press

Немецкие социологи опросили более тысячи жителей пяти федеральных земель, которые до объединения Германии входили в состав ГДР, и пришли к выводу, что жители Восточной Германии могут выражать своё мнение по общественно-политическим вопросам сейчас менее свободно, чем это было до падения Берлинской стены.

41% восточных немцев заявили, что не могут выражать своё мнение свободно и уровень этой свободы сейчас ниже, чем до 1989 года, — сообщает журнал Die Zeit, ссылаясь на результаты исследования.

58% опрошенных считают, что они не лучше защищены от государственного произвола, чем во времена ГДР. Чуть более половины (52%) недовольны, как в стране работает демократия. Немцы уточнили, что власти недостаточно прислушиваются к их мнению, в Восточной Германии отсутствует должный уровень безопасности и школьного образования. Тем не менее большинство опрошенных были рады воссоединению страны.

Как писал News.ru, жители восточной Германии высказались за сближение с Россией. Об этом заявили 72% респондентов, принявших участие в опросе, опубликованном в газете Der Tagesspiegel. При этом среди граждан, проживающих в западной части Германии, за налаживание отношений с Москвой высказались 54% опрошенных. Автор статьи Керстин Декер выразила мнение, что в бывшей ГДР лучше понимают Россию, так как они с ней хорошо знакомы. Этим же объяснила она и «сильное недовольство» жителей Германии «политикой силы» Запада, в частности, антироссийскими санкциями.