Восковую фигуру Депардье убрали из парижского музея Музей в Париже убрал восковую фигуру Депардье из-за обвинений в изнасилованиях

Фото: EPA/TASS

Восковую фигуру Жерара Депардье убрали из парижского музея Гревен после ряда обвинений сексуальных домогательствах, сообщает Times of Malta. Его образ выставлялся в музее восковых фигур с 1981 года.

Отмечается, что Депардье был одним из примерно 250 международных деятелей культуры, представленных в музее Гревен. Среди других икона французского футбола Зинедин Зидан, американская кинозвезда Райан Гослинг и британский король Карл III. Сам актер в октябре отверг все обвинения против него, а его семья в осудила «беспрецедентный заговор» против него.

Ранее министр культуры Франции Рима Абдул Малак заявила, что Жерара Депардье могут лишить высшей награды Франции — ордена Почетного легиона. Этот вопрос рассмотрят на ближайшем дисциплинарном заседании. Ранее несколько женщин обвинили артиста в сексуальном насилии.

До этого в декабре стало известно, что 60-летняя актриса Эммануэль Дебевер, которая обвиняла Жерара Депардье в сексуальном насилии, была найдена мертвой в реке Сена. Она покончила с собой в день, когда на французском телевидении вышел документальный фильм об актере, в котором артиста обвинили в сексуальном насилии.

В свою очередь руководство государственной телекомпании Франции France Televisions решило прекратить трансляцию фильмов с Жераром Депардье после скандала. По словам директора по кинематографии и международному развитию организации Мануэля Алдуи, актера нельзя прославлять.