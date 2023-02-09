«Вопрос решен»: офис Зеленского о поставках Украине истребителей Ермак: вопрос о передаче Украине истребителей и дальнобойного оружия решен

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Вопрос о поставках Украине истребителей и дальнобойного оружия решен, написал в Telegram-канале глава офиса президента Андрей Ермак. Он отметил, что более подробную информацию сообщит позже.

Вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины решен. Детали немного позже, — написал Ермак.

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес ранее заявил, что Лондон не может определиться, отправлять ли Украине истребители или нет. По его словам, власти страны еще не приняли окончательного решения. Однако он уточнил, что пока правительство считает правильным воздерживаться от этого шага.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил на саммите ЕС в Брюсселе, что не обсуждал с украинским коллегой Владимиром Зеленским вопрос поставки Киеву самолетов. По его словам, обеим странам следует сосредоточиться на поставках, которые будут полезны сейчас, а не на обещаниях, которые могут быть реализованы позже.