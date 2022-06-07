Вооруженный гранатами и автоматом мужчина напал на крупнейший НПЗ в Польше

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Вооруженный мужчина напал на крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Польше, принадлежащий компании Orlen, сообщили местные правоохранительные органы и представители пострадавшего предприятия, передает ТАСС. Нарушитель подошел к воротам завода и успел ударить охранника ножом. Другие охранники затем смогли его задержать. Мужчина кричал в этот момент, что он против слияния польских нефтеперерабатывающих компаний Orlen и Lotos. В автомобиле, на котором он приехал к НПЗ, обнаружили гранаты и автомат.

По информации следствия, 7 июня примерно в пять часов утра по местному времени 42-летний мужчина подъехал к воротам НПЗ в городе Плоцк и ударил ножом охранника. Вскоре его задержали другие охранники, подоспевшие на помощь, — говорится в сообщении.

9 мая на российского посла в Варшаве Сергея Андреева в ходе памятного мероприятия на мемориале советским воинам было совершено нападение. Во время попытки возложить венок на кладбище к захоронению солдат дипломата облили красной краской. Отмечается, что почтить память советских солдат представителю российской дипмиссии так и не дали.