Военным на Украине разрешат занимать пост министра обороны Депутат Рады: новый законопроект позволит военным занимать пост министра обороны Украины

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Депутаты Верховной рады от фракции «Слуга народа» подготовили законодательные изменения, позволяющие назначать военнослужащих на должность министра обороны страны в условиях военного времени. Об этом рассказала в интервью «Украинской правде» депутат Марьяна Безуглая. В настоящее время, согласно украинскому законодательству, главой министерства обороны может быть только гражданское лицо.

Эти законодательные изменения, которые мы подготовили, они есть, они сейчас отработаны в рамках большого проекта № 4210. Мы были готовы их подать и даже проголосовать в срочном порядке. У нас есть там предложение по поводу возможности занимать должность министра военным только в условиях военного положения, — сказала Безуглая.

Ранее «Украинская правда» со ссылкой на источники в офисе президента, правительстве и среди силовиков сообщила, что глава Министерства обороны Украины Алексей Резников в скором времени может уйти в отставку, а на его место назначат нынешнего руководителя Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова.

Позднее об уходе Резникова написал в своем Telegram-канале глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия. По его словам, нынешний глава Минобороны переводится на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности «для усиления военно-промышленного сотрудничества».

Сам Алексей Резников опроверг информацию о том, что он займет кресло министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. Он подчеркнул, что не говорил об этом с главой государства Владимиром Зеленским. По его словам, при реальной возможности он бы «отказался от работы на этой должности».