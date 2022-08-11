Военный обозреватель назвал сроки освобождения Соледара Военный обозреватель Баранец: Соледар может быть освобожден в ближайшие дни

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Полковник в отставке, военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец в беседе с «Радио 1» предположил, что город Соледар может быть освобождён в ближайшие дни. По его словам, зачистка города ведется уже несколько дней, однако недавнее полное освобождение завода Knauf внушает существенный оптимизм.

Если такие темпы нашего наступления будут продолжаться, то, думаю, в ближайшие пару дней проблема с Соледаром будет решена, — сказал Баранец.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о том, что территория завода Knauf в Соледаре зачищена от «бандеровских элементов». О переходе завода под контроль российских войск также сообщал помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв. По его словам, столкновения теперь идут на прилегающих улицах города.

До этого военный журналист Евгений Поддубный заявил, что в районе Соледара активно работала украинская артиллерия, и это сильно мешало продвижению союзных войск вглубь страны. Он добавил, что на предприятии «Артемсоль» есть достаточно внушительный арсенал оружия времен Первой мировой войны, а шахты хотя и не могут использоваться в качестве огневой позиции, но способны служить укрытием для ВСУ.