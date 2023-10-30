Военный эксперт заявил о замедлении наступления ВСУ для наращивания армии Эксперт Борзенко: зимой ВСУ перейдут в оборону, чтобы обучить новых солдат

Фото: Gudak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Наступление Вооруженных сил Украины замедляется для наращивания армии, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Алексей Борзенко. Он пояснил, что зимой украинская армия перейдет к обороне и параллельно будет обучать новых солдат.

Им в этом (обучении военных. — NEWS.ru) помогут и немцы, и британцы. Таким образом к весне они соберут новую армию. Там и погодные условия для наступления будут лучше, — отметил эксперт.

В этот же период российской армии самой стоит начать наступление, считает Борзенко. Ведь любая успешная оборона должна переходить в наступление, так было еще со времен Юлия Цезаря, добавил он.

Ранее журнал Time писал, что зимой стоит ожидать изменений в военной стратегии Украины, а также серьезных встрясок в команде президента Владимира Зеленского. Кроме того, изданию стало известно, что уволят как минимум одного министра или старшего генерала, отвечающего за контрнаступление, чтобы переложить на него ответственность за медленный прогресс Украины на фронте.

До этого польский генерал Леон Коморницкий заявил, что Вооруженные силы Украины с самого начала не имели ресурсов, чтобы провести качественно контрнаступление и прорвать российскую оборону. По его словам, в зоне спецоперации последний год ведется позиционное противостояние ВСУ и Вооруженных сил России.