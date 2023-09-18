Военный эксперт рассказал, когда Россия начнет наступление в зоне СВО Военэксперт Леонков: ВСУ сдерживают российское наступление кассетными бомбами

Фото: МО РФ

США и их союзники поставляют кассетные боеприпасы украинской армии, так как понимают, что этот вид вооружений способен помешать развитию тактической инициативы на поле боя, заявил в беседе с ИА SM.News военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, кассетные бомбы наносят большой урон живой силе, поэтому пока у ВСУ они есть в большом количестве, наступление российских войск в зоне конфликта будет сопряжено с серьезными потерями.

Потому что если мы пойдем в наступление, даже если все там будут в суперброниках, то от осколков кассетных боеприпасов это никого не убережет. Они сдерживают нас этими кассетными боеприпасами, понимая, что Украина проигрывает. Когда эти боеприпасы и артиллерийские комплексы закончатся, Россия пойдет вперед, — заявил эксперт.

Как отметил аналитик, США используют Украину в качестве инструмента борьбы с созданием многополярного мира. В частности, в Вашингтоне встревожены усилением таких структур, как ШОС и БРИКС, и поэтому продолжают снабжать ВСУ оружием и боеприпасами для противостояния с Россией.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что если президент Украины Владимир Зеленский прикажет ВСУ вести наступление в условиях бездорожья и непогоды, то это приведет к еще большим потерям. По его словам, российские силы в свою очередь будут готовы к любым действиям противника.