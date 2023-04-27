Военный эксперт предрек судьбу ВСУ после истощения запасов советских ракет Военный эксперт Леонков: системы ПВО на Украине станут хуже после истощения запасов советских ракет

Фото: МО Украины

Украинские системы ПВО станут хуже после истощения запасов советских ракет, предрек военный эксперт Алексей Леонков. В разговоре с Lenta.ru он отметил, что при этом ВСУ не останутся без защиты, так как западные страны продолжат поставлять Киеву вооружение. По словам эксперта, западные варианты ракет уступают российским в дальности.

Конечно, это должно было произойти рано или поздно, потому что производство ракет для советских ПВО не было налажено ни в одной из стран Восточной Европы. <...> Но это не значит, что Украина останется без противовоздушной обороны, ракеты ей по-прежнему поставляют с Запада, в частности, США, — уточнил эксперт.

По словам Леонкова, развитие комплексов ПВО на Западе и в странах НАТО было приостановлено после 1991 года. Эксперт пояснил, что Европа и США не рассчитывали больше когда-либо противостоять технически развитому противнику. Россия при этом продолжала развиваться в данном направлении. Благодаря такому решению российские системы ПВО способны работать на дальности до 400 км, а западные — до 50 км.

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее сообщил, что у ВСУ заканчиваются ракеты к советским системам ПВО. По его словам, Киеву необходимо заменить их западными аналогами. Министр подчеркнул, что Украина «де-факто уже в НАТО», а также назвал серьезным уровень «взаимосовместимости» c cилами Альянса.