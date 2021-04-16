Военные не увидели признаков подготовки РФ к наступлению на Украину

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Командующий объединёнными силами ВС Украины Сергей Наев заявил о том, что военные не видят признаков подготовки России к наступлению. Стягивание сил к границе представляет обычную демонстрацию силы.

В эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» Сергей Наев пояснил, что для начала наступления РФ должна создать близ границы ударные группы. Ничего подобного в настоящий момент не наблюдается.

Войска должны быть выстроены в боевой порядок и приготовиться к наступлению. Сейчас таких признаков нет. Не созданы ударные группы, все подразделения в базовых лагерях и на полигонах осуществляют мероприятия подготовки, которые называются демонстрация силы, — рассказал военный.

Украина и ряд стран Запада в последнее время выражают обеспокоенность относительно усиления «агрессивных действий» со стороны России. Так, в Вашингтоне заявляли об эскалации «российской агрессии» и передвижении войск в Крыму и близ восточной границы Украины.

На это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что войска перемещаются в пределах российской территории и на своё усмотрение. Об этом писал NEWS.ru.