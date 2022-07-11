Военные ЛНР захватили в плен диверсантов из белорусского отряда «Волат»

Фото: lug-info.com

Военные ЛНР захватили в плен диверсантов из белорусского отряда «Волат» в поселке Волчеяровка, сообщил помощник МВД республики Виталий Киселев. По его словам, бойцы прибыли на территорию Донбасса еще в 2014 году, пишет ТАСС.

В районе Волчеяровки (поселок городского типа, относящийся к Попаснянскому району ЛНР. — NEWS.ru) наши подразделения взяли в плен диверсионно-разведывательную группу, принадлежащую белорусским националистам и нацистам из «Волата», которые еще в 2014 году прибыли на территорию Донбасса добровольцами, — рассказал Киселев.

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