Бундесвер спешно ретировался из Гренландии после угроз Трампа

Военнослужащие бундесвера, приехавшие в Гренландию, получили из Берлина приказ в срочном порядке покинуть остров, сообщает Bild. По информации издания, 15 солдат и офицеров во главе с адмиралом Штефаном Паули уже прибыли в аэропорт Нуука и готовятся вылететь рейсом авиакомпании Icelandair.

При этом, как утверждает источник, немецкие власти не разъяснили причины внезапного отлета. Все мероприятия отменились, официальных заявлений не последовало, а сам вывод военных проходит в условиях секретности.

Приказ об отъезде поступил из Берлина лишь рано утром. Никаких объяснений войскам не было дано, ничего. Просто: возвращайтесь! Отправление было в полдень. Таким образом, солдаты пробыли в Гренландии менее двух дней: 44 часа с момента приземления до взлета, — пишет издание.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что европейские страны, которые направили свои силы в Гренландию, затеяли рисковую игру. Так республиканец отреагировал на идею Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Нидерландов и Финляндии отправить на остров своих военных. Глава Белого дома намекнул на принятие решительных мер.