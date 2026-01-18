Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
18 января 2026 в 15:40

Бундесвер спешно ретировался из Гренландии после угроз Трампа

Bild: военнослужащие бундесвера получили приказ срочно покинуть Гренландию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Военнослужащие бундесвера, приехавшие в Гренландию, получили из Берлина приказ в срочном порядке покинуть остров, сообщает Bild. По информации издания, 15 солдат и офицеров во главе с адмиралом Штефаном Паули уже прибыли в аэропорт Нуука и готовятся вылететь рейсом авиакомпании Icelandair.

При этом, как утверждает источник, немецкие власти не разъяснили причины внезапного отлета. Все мероприятия отменились, официальных заявлений не последовало, а сам вывод военных проходит в условиях секретности.

Приказ об отъезде поступил из Берлина лишь рано утром. Никаких объяснений войскам не было дано, ничего. Просто: возвращайтесь! Отправление было в полдень. Таким образом, солдаты пробыли в Гренландии менее двух дней: 44 часа с момента приземления до взлета, — пишет издание.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что европейские страны, которые направили свои силы в Гренландию, затеяли рисковую игру. Так республиканец отреагировал на идею Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Нидерландов и Финляндии отправить на остров своих военных. Глава Белого дома намекнул на принятие решительных мер.

Гренландия
Дональд Трамп
военные
бундесвер
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка попала в реанимацию после концерта «Пошлой Молли» на Пхукете
Авиабазу в труху, солдатам промывают мозги: новости СВО к вечеру 18 января
Страны НАТО обвинили Трампа в подрыве трансатлантических отношений
Восемь стран НАТО выступили с совместным резким заявлением из-за угроз США
Живший нелегально в Гоа маньяк-аниматор из РФ признался в новых убийствах
Сильный ветер и холод до −9? Погода в Москве на следующей неделе: что ждать
Юрист ответил, куда надо обращаться семье впавшей в кому в Египте россиянки
Таганскую ОПГ заподозрили в связи со спецслужбами и убийством Деда Хасана
Инцидентом с самолетом в Барнауле заинтересовался Следственный комитет
Стали известны подробности ЧП на нефтяном месторождении
Пропавший самолет Indonesia Air Transport нашли на вершине горы в Индонезии
ВСУ обстреляли 20 муниципалитетов Белгородской области
Маск предупредил о скором исчезновении целых стран и культур
Бундесвер спешно ретировался из Гренландии после угроз Трампа
Приток иностранного бизнеса в Россию вырос на 17% за год
Жителей Кургана оставят без телевидения и радио
Водителя Porsche арестовали после задержания со стрельбой
Уход из «Голоса», смерть Золотовицкого, гонорары: как живет Полина Гагарина
«В пику Трампу»: политолог об ответе ЕС на пошлины США из-за Гренландии
В России жители 101 многоквартирного дома остались без отопления
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.