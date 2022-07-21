Военкор назвал единственный успешный инструмент в арсенале Киева Военкор Григорюк назвал медиа единственным успешным инструментом в арсенале Киева

Фото: Министерство обороны Украины

Военнослужащие ВСУ

Единственным по-настоящему эффективным инструментом Киева в рамках спецоперации являются медиа, Киев активно ведет против России информационную войну, заявил военный корреспондент Денис Григорюк в разговоре с «360». Он считает, что ВСУ «играют на руку» киевскому режиму, который жертвует жизнями своих солдат в угоду политическим амбициям.

У Украины нет ресурсов, чтобы удержать Донбасс. Все, что сейчас делают ВСУ, — играют на руку украинским медийщикам и политическому руководству, которое в угоду своим амбициям кладет жизни своих военных, чтобы после использовать это в информационной войне. Медиа — единственный по-настоящему эффективный инструмент в руках украинской стороны. Они его и используют по полной, — подчеркнул Григорюк.

Он убежден, что удары Киева по Донецку не связаны со стремлением победить в конфликте военным путем. Военкор признал, что несколько раз украинская сторона действительно попала по военным складам в ДНР, однако в остальных случаях, отметил он, ВСУ бьют по жилым кварталам. По мнению Григорюка, таким образом украинские солдаты мстят гражданским за свои поражения на фронте.

Ранее политолог Алексей Мартынов заявил, что вести военную операцию за пределами Донецкой и Луганской народных республик нужно из-за ракетной угрозы со стороны ВСУ. К этому, по его мнению, привели иностранные поставки дальнобойного вооружения.