Политолог объяснил, зачем вести спецоперацию за пределами ДНР и ЛНР Политолог Мартынов: вести спецоперацию за пределами ДНР и ЛНР нужно из-за ракетной угрозы

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Вести военную операцию за пределами Донецкой и Луганской народных республик нужно из-за ракетной угрозы со стороны ВСУ, заявил политолог Алексей Мартынов изданию Lenta.ru. К этому, по его мнению, привели иностранные поставки дальнобойного вооружения.

С учетом поставок более дальнобойных ракетных систем на Украину очевидно, что, исходя из целей и задач спецоперации, кроме освобождения донбасских республик потребуется и буферная демилитаризация зон в виде нескольких областей. Это Херсонская область, Запорожская, почти уверен, что и Харьковская. Под вопросом Днепропетровская, — сказал Мартынов.

Он добавил, что это минимум, судя по действиям стран Запада.

О том, что географические задачи военной операции на Украине изменились, ранее сообщил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, теперь в них входят не только Донецкая и Луганская народные республики. Министр отметил, что цели спецоперации остаются прежними — денацификация и демилитаризация Украины.

Тем временем Пентагон анонсировал поставку Украине еще четырех реактивных систем залпового огня HIMARS.

До этого министр иностранных дел Чехии Ян Липавский назвал наивным призыв остановить поставки оружия Украине. Он подчеркнул, что страна имеет признанные границы и имеет право защищать свою территорию.