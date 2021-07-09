Во Франции выразили недовольство признанием Грецией российских вакцин

Власти Франции сожалеют, что Греция разрешила въезд людям, привитым от коронавируса российскими и китайскими вакцинами. Об этом в эфире радио Europe 1 заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

Я сожалею, что Греция поступает подобным образом, — сказал представитель ведомства.

При этом он отметил, что Париж не осуждает Афины, но считает, что на территории ЕС должны быть признаны только те препараты, которые получили одобрение Европейского агентства лекарственных средств.

Бон добавил, что во Францию запрещён въезд тем, кто получил вакцины, произведённые в России или Китае. Чиновник подчеркнул, что это не следует воспринимать как дискриминацию какой-либо страны. Речь не идёт о политике, просто Париж считает надёжными только те вакцины, которые были официально признаны в Европе.

Ранее Бон призвал страны Евросоюза не признавать созданные в России и Китае вакцины от коронавируса. В Совете Федерации РФ расценили это как элемент «ну очень недобросовестной конкуренции». В Госдуме отметили, что французские политики заняли безответственную и недальновидную позицию, игнорируя интересы собственных граждан.