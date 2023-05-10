Во Франции рассказали о применении Россией революционного оружия в ходе СВО Le Figaro: Россия применила на Украине технологически революционный танк «Армата»

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Танки Т-14 «Армата»

Вооруженные силы России начали применять в боях на Украине танк Т-14 «Армата», пишет Le Figaro. Французское издание отмечает, что западным странам стоит приготовиться к массовому прибытию боевых машин в зону СВО.

Если в дело вступит Т-14, немецким и американским танкам придется столкнуться с неизвестностью. <...> «Армата» — это предвестник технологической революции, и нам следует готовиться к его массовому прибытию, — говорится в статье.

В конце апреля РИА Новости сообщало, что ВС РФ начали применять новейшие танки Т-14 «Армата» для ведения огня по позициям бойцов ВСУ. Отмечалось при этом, что бронетехнику не используют в прямых штурмовых действиях. По информации агентства, танки получили дополнительную защиту борта от противотанковых боеприпасов.

Генерал-майор Сергей Липовой ранее отмечал, что новейший российский танк Т-14 «Армата» имеет преимущество перед западными Abrams, Leopard и Challenger, в том числе благодаря особенностям принципиально новой конструкции, которая защищает экипаж от попадания снарядов.

Также выгодным отличием Т-14 от западных боевых машин является то, что российский танк легче, добавил генерал. По его словам, это повышает проходимость танка на поле боя, особенно в болотистой местности.