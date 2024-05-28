Во Франции рассказали об отправке военных инструкторов на Украину BFM Business: во Франции прорабатывают визит военных инструкторов на Украину

Фото: МО Украины

Вопрос отправки французских военных инструкторов для обучения украинских военных на территории Украины все еще актуален, сообщил телеканал BFM Business со ссылкой на министерство обороны Франции. Там отметили, что сейчас прорабатываются детали процедуры.

Такое заявление прозвучало после того, как главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский подписал разрешение на посещение французскими инструкторами учебных центров на Украине. Таким образом он поприветствовал «инициативу Франции направить на Украину инструкторов для подготовки военнослужащих ВСУ».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что некоторые страны НАТО, отправившие своих специалистов обучать украинских военных на Украину, уже получают их тела обратно. Таким образом она ответила на слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас, рассказавшей о подобных командировках.

До этого американская газета The New York Times сообщала, что союзники по Альянсу постепенно приближаются к решению об отправке Киеву военных для обучения бойцов ВСУ. Однако британское издание Sun информировало, что ВС России уже уничтожили несколько баз, где военнослужащих украинской армии обучали наемники из других стран. Газета рассказала об одном из таких секретных объектов в Харьковской области.