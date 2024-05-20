Захарова рассказала о судьбе инструкторов НАТО на Украине Захарова: некоторые страны НАТО уже получают инструкторов с Украины обратно

Фото: Capt. H Howey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Некоторые страны НАТО, отправившие своих специалистов обучать украинских военных на Украину, уже получают их тела обратно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Таким образом она ответила на слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас, рассказавшей о таких командировках.

Некоторые страны уже получают своих обучающих обратно. Только молчат об этом. Надеюсь, храбрая Кая расскажет подробности, — написала Захарова.

Кроме того, в НАТО считают, что отправка войск Североатлантического альянса на Украину рано или поздно случится, пишет американское издание Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя Министерства обороны одной из стран Блока. В то же время отмечается, что пока таких планов у НАТО нет.

Ранее американская газета The New York Times сообщала, что союзники по Альянсу постепенно приближаются к решению об отправке Киеву военных для обучения бойцов Вооруженных сил Украины. Отмечается, что этот шаг еще больше размоет красные линии и способен непосредственно вовлечь США и Европу в вооруженный конфликт.

Ранее американский миллиардер и предприниматель Дэвид Сакс заявил, что отправка войск США на Украину приведет к третьей мировой войне. Так он отреагировал на слова лидера демократов в палате представителей Конгресса США Хакима Джеффриса, который допустил отправку американских ВС на Украину, если Киев потерпит поражение в СВО.