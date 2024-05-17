В НАТО задумались над отправкой инструкторов на Украину NYT: союзники по НАТО могут отправить на Украину группы инструкторов

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Союзники по НАТО постепенно приближаются к решению об отправке Киеву военных для обучения бойцов Вооруженных сил Украины, пишет американская газета The New York Times. Отмечается, что этот шаг еще больше размоет красные линии и способен непосредственно вовлечь США и Европу в вооруженный конфликт.

Издание отметило, что положение Украины на поле боя в последние недели серьезно ухудшилось и достигло критической точки. Россия, напротив, ускорила свое наступление, воспользовавшись задержками в поставках американского оружия. В результате украинские официальные лица обратились к своим американским партнерами и коллегам из НАТО с просьбой помочь обучить 150 тысяч новобранцев непосредственно в республике для более быстрого развертывания на фронтах.

Вашингтон на просьбу ответил отказом, пишет газета. Однако генерал Чарльз К. Браун — младший, председатель Объединенного комитета начальников штабов, заявил, что появление на Украине инструкторов НАТО кажется неизбежным.

Как член Альянса, Соединенные Штаты будут вынуждены оказывать помощь в защите от любого нападения на инструкторов, что потенциально может втянуть Америку в войну. При этом в Вашингтоне признают, что нынешняя подготовка украинских сил недостаточна. Бойцы ВСУ нуждаются в качественном и быстром обучении, чтобы отразить ожидаемое этим летом российское наступление.

Ранее американский миллиардер и предприниматель Дэвид Сакс заявил, что отправка войск США на Украину приведет к третьей мировой войне. Так он отреагировал на слова лидера демократов в палате представителей Конгресса США Хакима Джеффриса, который допустил отправку американских ВС на Украину, если Киев потерпит поражение в СВО.